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В Китае сделали операцию девочке с 14 пальцами 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Китае прооперировали девочку, которая родилась с 14 пальцами на руках. Этот дефект — наследственность.
Имя девочки не сообщается. О ней известно только то, что она родилась в бедной семье. У ее родственников в пяти поколениях была такая же проблема, но у них не было денег на проведение подобной операции. Проводили процедуру платно или бесплатно — также неизвестно.
Shenyang Medical College
Врачи одной из больниц города Шэньян в провинции Ляонин взялись за этот случай. Они пообещали, что кисти девочки будут выглядеть красиво, и она сможет шевелить всеми пальцами.
"У девочки оказалось по два лишних пальца на каждой руке — такое встретишь нечасто. Нашу работу осложняло то, что было не очень понятно, какие пальцы убирать, а какие — оставлять", — прокомментировал один из хирургов.
Сообщается, что операция прошла успешно. Спустя месяц девочка чувствует себя хорошо, а хирурги не только удалили лишнее, но и скорректировали форму и рост некоторых пальцев.
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