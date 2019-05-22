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Создается программа, которая предскажет каждому дату его смерти 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: pixabay
Ученые выяснили, что любовь к определенным животным, в частности к собакам, обусловлена у людей генетически. Эксперты сетевого вещания «Вечерней Москвы» обсудили эту новость в более широком ключе — насколько наши гены влияют на выбор партнера и здоровье? Можно ли повлиять на генетический код, чтобы прожить дольше и качественнее?
Основатель биотехкорпорации «Время: оцифруй себя для жизни 120+» Олег Тетерин заявил, что геном определяет нашу жизнь:
— Геном существенно определяет стратегию нашего выживания, геном — самообучающийся организм. Чтобы контролировать процесс, надо оцифровать геном, обмениваться информацией друг с другом. Эта информация дает ответ на вопрос, сколько времени человек проживет. Мы хотим оцифровать все биоданные человека, но не в статике, как сдаются анализы в медучреждениях, а в динамике. Например, ты покурил, вся биохимия изменилась, это отражается в приложении. Это непрерывная диагностика с точным прогнозом жизни человека. Есть рецепт долголетия условный, он для каждого уникален, кому-то подойдет условно авокадо, кому-то это противопоказано, — отметил эксперт.
По словам Тетерина, программа дает траекторию жизни. Ученые предположили, что таким путем можно анализировать опыт прошлого наших предков, после чего распознать, что нас ждет в будущем.
— Минимальная версия программы будет готова через год, после чего выйдет на массовый рынок, — подытожил Тетерин.
Главный гериатр Минздрава России (гериатр определяет биологический возраст человека, занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста, примечание «ВМ»), доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева заявила, что есть ряд заболеваний, которые связаны с определенным геном, но есть и те, которые с целой сетью генома:
— Многие заболевания нельзя связать с геном. Есть еще эпигеном — он стоит над геном, это новый шаг в изучении развития человека. Жизнь не предопределена, ген можно включить и выключить. Образ жизни тоже может делать тоже самое. Вы можете получить расшифровку гена, но не будете знать, что с ним делать. Нельзя сказать, что многие заболевания можно будет предотвратить со сто процентной вероятностью, изучив геном. Есть польза от этих исследований, но в настоящий момент есть место и спекуляции, — отметила Ткачева.
Заведующая лабораторией геномных исследований Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Анна Кудрявцева ответила на вопрос, как можно менять свою жизнь с помощью редактирования гена:
— Пока это теоретические исследования, мы еще многого не знаем о геноме, траекторию прописать не представляется возможным. Если говорить о перспективах — генетика развивается быстро, чтобы понять какой ген за что отвечает, надо проследить много людей, чтобы с возрастом дать оценку. Проблема — отредактировать ген взрослого человека, на этапе ЭКО можно отредактировать ген эмбриона, — подчеркнула генетик, добавив, что эксперты обязательно проверяют эмбрион на наличие хромосомных аномалий.
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Наука , Новости , Ольга Ткачева , Анна Кудрявцева , Олег Тетерин , Минздрав РФ , РАН
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