Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо заболевание, которое губит печень 

Рамблер 15 часов назад
Больные диабетом второго типа подвержены высокому риску развития смертельно опасного цирроза и рака печени, диагностируемых на поздних стадиях. О недавних исследованиях в этой области говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
Кроме того, работа ученых показала, что неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) переходит в неалкогольный стеатогепатит, на печени возникают рубцы и даже опухоли. Исследование проводили специалисты Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго. В нем приняли участие восемнадцать миллионов человек из разных стран. Ученые определили людей с НЖБП, рассчитав риск развития у них опасных заболеваний по сравнению с теми, у кого этого диагноза не было.
У больных диабетом вероятность развития цирроза и рака в два раза выше по сравнению с другими группами пациентов.
Наука , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещества в шампунях и воде могут привести к диабету
Случаи, когда деньги за лекарства должны вернуть
Можно ли пить чай после алкоголя
Какие анализы нужно сдавать каждый год
Как избежать боли в спине дома, в офисе, в зале
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Назван способ существенно продлить жизнь
ЗОЖ
Как на самом деле работают медсестры
Новости
Доказана польза популярного продукта против рака
Новости ЗОЖ
В России раскрыта сеть лжеклиник
Новости
Какие диеты ведут к серьезным болезням
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение