Что влияет на размер кулаков мужчины

Кулаки издревле были одним из символов мужской силы и мощи. На Руси богатырь с крепкими руками и железной хваткой всегда внушал ужас врагам и вызывал восхищение сородичей. Какие факторы влияют на величину кулака?

Генетические особенности

Размер кулака в подавляющем большинстве случаев соотносится с общей величиной и массой тела. Ученые из Броудовского института США в 2007 году провели масштабное исследование о связи генетического набора человека и его размерами.

В общей сложности ученые провели анализ несколько открытых баз данных, содержащих информацию о ДНК и физических параметрах не менее 35 тысяч человек. Исследование показало, что вариативность размера (общая масса, длина и ширина) конечностей, включая руки и кисти, обуславливалась изменениями в гене HMGA2.

Американцы пришли к выводу, что человек наследует две копии этого гена — по одному от каждого из родителей. Выяснилось, что на формирование конечностей непосредственное влияние оказывает то, какой из нуклеотидов — цитозин или тимин — окажется в конкретном участке HMGA2. У кого в двух копиях в ключевых участках содержится цитозин, обладает более крупными конечностями по сравнению с теми, у кого в генетическом коде плотно обосновался тимин.

В свою очередь, исследования западных ученых в рамках научного проекта GIANT установили, что за величину в том числе рук и ладоней отвечают порядка 400 геномов. Результаты исследования были впервые опубликованы в октябре 2014 года во влиятельном журнале о биологии Nature Genetics.

В ходе анализа и систематизации данных более 250 тысяч человек исследователи выяснили, что одним из таких генов является mTOR, отвечающий за клеточный рост участков тела и метаболизме коллагена — основы соединительной ткани в организме.

Образ жизни

Каждый из генов по отдельности достаточно слабо влияет на размеры человека, однако в совокупности они оказывают решающее влияние на рост конечностей. Генетический код же может изменяться, помимо прочего, в зависимости от образа жизни человека, предрасположенности к вредным привычкам, отмечает биолог Эндрю Вуд из британского университета Эксетера.

При этом давно замечено, что на внешний вид мужских кистей оказывает определенное влияние род его деятельности. Представители творческих и интеллектуальных профессий имеют более тонкие, утонченные руки. Те же, кто занимается тяжелым трудом, требующим физической силы, обладает крепкими ладонями и массивными кулаками.

Особенно заметен этот контраст в современную информационную эпоху с главенствующей в экономике сферой услуг. В индустриальную эру был широко распространен ручной труд, нынче же мужчины больше времени работают на компьютере, где массивные руки больше не нужны. Наоборот — стучать по клавиатуре гораздо удобнее небольшими пальцами.

Впрочем, нашлись и те, кто поставил размер кулаков в зависимость от климата. Так, группа исследователей из Университета Теннеси заявила, что в теплой среде человеческие кисти меньше. Тогда как обитатели холодного климата обладают более крупными конечностями, что якобы позволяет им легче переносить неблагоприятные погодные условия.

Тип телосложения

Размер кулаков мужчины связан и с типом его телосложения. Выделяются три вида — астеник, нормостеник и гиперстеник. Первые обладают тонкими и длинными руками, небольшими кистями. Кулаки вторых в меру массивные, а самые крупные — у гиперстеников. Их кисти обычно плотные и массивные, а размер кулака больше, чем у других типов телосложения.

О размере кисти наглядно говорит ширина запястья: у астеников она составляет 18 сантиметров в обхвате, у нормостеников — порядка 20, у гиперстеников — больше 20. Как правило, ширина ладони в среднем на два сантиметра больше ширины запятстья с внутренней или внешней стороны руки. Плотность телосложения добавляет гиперстеникам кулачной массы и объема, тогда как "утонченные" параметры астеника делают ширину его кулака без учета большого пальца практически идентичной ширине запястья.

Таким образом, на формирование кулачной массы по большей степени оказывает влияние генетика и конституция человека. Впрочем, природа всегда стремится к гармоничным творениям: тонкие руки астеника вряд ли смотрелись бы презентабельно с огромными кулаками, тогда как маленькая кисть гиперстеника не добавила бы красоты его массивным рукам.