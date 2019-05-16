Риск заражения гонореей при поцелуе оказался высок 

Австралийские исследователи из Мельбурна заявили, что при глубоком, так называемом французском, поцелуе риск заразиться гонореей выше, чем при оральном сексе. Об этом сообщает medikforum.ru.
Ранее считалось, что слюна эффективно борется с микробами и вирусами, уничтожая микроорганизмы-возбудители гонореи и других заболеваний, передающихся половым путем. В новом исследовании это точка зрения опровергается.
Ученые обнаружили, что у гомосексуальных мужчин вирус гонореи чаще встречается в горле, а не в области пениса. В связи с этим риск заражения при глубоком поцелуе выше, чем при оральном сексе.
Бороться с вирусами можно с помощью специальных антисептических средств для полоскания рта. За его чистотой необходимо следить, так как в горле гонорея может спровоцировать боли и отеки лимфоузлов.
Кроме того, в последние годы появились опасения по поводу распространения так называемой «супер-гонореи», вызванной резистентностью бактерий к антибиотикам. Случаи это болезни зафиксированы в Великобритании и США.
В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек: гомосексуалисты и бисексуалы.