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Ученые рассказали о вреде солнцезащитного крема 

Мир24 + ещё 2 15 мая 2019
Фото: ТК «Звезда»
Американские ученые из Управления по безопасности продуктов и лекарств (FDA) провели исследование, в ходе которого установили, какой вред человеческому организму наносят солнцезащитные солнцезащитных кремов. О работе говорится в статье, опубликованной в издании Journal of the American Medical Association.
В ходе исследования выяснилось, что ингредиенты солнцезащитных средств, которые блокируют ультрафиолетовое излучение, в частности оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул, при систематическом применении всасываются в кровь.
В эксперименте приняли участие 24 здоровых добровольца обоих полов, средний возраст которых составлял 35 лет. Они на протяжении четырех дней по четыре раза в день наносили на кожу солнцезащитный лосьон, крем или спрей, покрывая большую часть тела. Сразу после эксперимента у добровольцев взяли анализы крови.
Оказалось, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к повышению содержания вредных веществ. Если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нанограмма на миллилитр, то для авобензона эта цифра в крови участников эксперимента составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена — от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула — 1,5 нг/мл. Для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл. Данное вещество, по мнению ученых, может вызывать гормональные нарушения у человека, которые угрожают его репродуктивной системе и обладает канцерогенным эффектом.
Тем не менее, по словам ученых, для подтверждения вреда солнцезащитных кремов нужны более масштабные исследования, которые будут включать в себя тщательное изучение последствий для здоровья человека.
Ранее австралийские ученые выяснили, что солнцезащитные средства являются эффективной профилактикой меланомы, если начать пользоваться ими с ранних лет.
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