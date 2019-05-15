Ученые рассказали о вреде солнцезащитного крема

Американские ученые из Управления по безопасности продуктов и лекарств (FDA) провели исследование, в ходе которого установили, какой вред человеческому организму наносят солнцезащитные солнцезащитных кремов. О работе говорится в статье, опубликованной в издании Journal of the American Medical Association.

В ходе исследования выяснилось, что ингредиенты солнцезащитных средств, которые блокируют ультрафиолетовое излучение, в частности оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул, при систематическом применении всасываются в кровь.

В эксперименте приняли участие 24 здоровых добровольца обоих полов, средний возраст которых составлял 35 лет. Они на протяжении четырех дней по четыре раза в день наносили на кожу солнцезащитный лосьон, крем или спрей, покрывая большую часть тела. Сразу после эксперимента у добровольцев взяли анализы крови.

Оказалось, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к повышению содержания вредных веществ. Если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нанограмма на миллилитр, то для авобензона эта цифра в крови участников эксперимента составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена — от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула — 1,5 нг/мл. Для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл. Данное вещество, по мнению ученых, может вызывать гормональные нарушения у человека, которые угрожают его репродуктивной системе и обладает канцерогенным эффектом.

Тем не менее, по словам ученых, для подтверждения вреда солнцезащитных кремов нужны более масштабные исследования, которые будут включать в себя тщательное изучение последствий для здоровья человека.

Ранее австралийские ученые выяснили, что солнцезащитные средства являются эффективной профилактикой меланомы, если начать пользоваться ими с ранних лет.