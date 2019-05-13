Как яйца помогают бороться с потерей зрения

Группа исследователей из Австралии провела исследование, в ходе которого доказала, что регулярное употребление яиц положительно сказывается на здоровье глаз.

Участие в эксперименте приняли более 3,6 тысячи человек, за которыми вели наблюдение на протяжении 15 лет.

Как оказалось, те, кто употреблял не менее 2 яиц в неделю, на 49% реже сталкивались с макулодистрофией — главной причины слепоты среди людей старше 50 лет.

Связано это с тем, что в яйцах содержится много каротеноидов.

Однако исследователи отметили, что удалось обнаружить только саму связь между употреблением этого продукта и зрением, но понять, как именно одно влияет на другое, пока не удалось.