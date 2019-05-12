Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики объяснили появление аритмии у здоровых людей 

News.ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: News.ru
Аритмия может развиться не только у людей, имеющих вредные привычки, но и у тех, кто в целом придерживается здорового образа жизни. Об этом заявили канадские учёные.
Как поясняет Medicalxpress, нарушение сердечного ритма часто сопровождает тех, кто переживает регулярные стрессы. В результате в сердечной мышце развиваются изменения, при которых функция сердца больше зависит от содержания ионов кальция в органе, чем обычно.
При затяжном стрессе привычный для сердца механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать, — объяснил доктор Филипа Ван Петегем.
Согласно данным исследователей, аритмией страдают почти 75% жителей планеты, причём у многих она протекает бессимптомно и не доставляет значительного дискомфорта. Однако медики предупреждают, что аритмия может спровоцировать остановку сердца в случае, если у пациента диагностирована ещё ишемическая болезнь.
Ранее медики назвали способ снизить риск сердечной недостаточности. Для этого нужно придерживаться особой системы питания. Диета предполагает ограничение солёной пищи, алкоголя, сладостей и красного мяса. Рекомендуется сделать акцент на фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые, птицу, рыбу, постное мясо, бобы и орехи, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Учёные рассказали, как распознать психопата Медики назвали способ снизить риск сердечной недостаточности Мамонтов: Доренко знал о серьёзном диагнозе
Комментарии7
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасен холод для сердечников
Медики назвали неочевидные признаки диабета8
Правда ли наркоз разрушает мозг65
Удаление аппендикса признали опасным4
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета3
Видео
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
Как холестерин влияет на зрение
Болезни и лекарства
Зачем нужен анализ крови
Наука
Врач рассказал о симптомах погубившей Доренко болезни
Болезни и лекарства
Как география влияет на болезни сердца
Болезни и лекарства
Мифы о витаминах, которые давно устарели
ЗОЖ
Что сделать для своего сердца, чтобы жить дольше
ЗОЖ
Ученые предупредили о вреде сахара
Новости
Как вода из семян помогает при болезнях щитовидки
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение