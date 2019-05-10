Протеиновые добавки могут сократить жизнь

Команда специалистов из Сиднейского университета изучила воздействие белковых порошков на организм и их эффективность, пишет technology.org.

Многие протеиновые добавки состоят в основном из сывороточных белков, включающих аминокислоты с разветвленной цепью — BCAA. Специалисты протестировали на мышах BCAA, в том числе триптофан. Было установлено: у грызунов, потреблявших большое количество таких аминокислот, наблюдалось резкое снижение уровня серотонина.

Такое понижение вызвало у мышей повышенный аппетит. Они начали стремительно набирать вес, что поспособствовало ожирению и в итоге привело к сокращению продолжительности жизни. У людей вряд ли наступит ожирение, так как они физически активны в течение всего дня, но уровень серотонина все-таки пострадает, что негативно отразится на настроении и самочувствии.

В то же время ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов положительно влияет на репродуктивную функцию человека.

Исследователи пришли к выводу: необходимо соблюдать баланс источников белка и других элементов, чтобы не навредить организму, особенно если человек только начал тренироваться. Отличной альтернативой добавкам с аминокислотами являются молочные продукты, рыба, курица, бобовые и орехи.

И самое главное — ответить на вопрос: протеиновые добавки действительно нужны вам? Для чего заполнять свое тело этими веществами? Необязательно верить словам производителей. Просто пересмотрите свою диету — и будете жить дольше.