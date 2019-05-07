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Пищевые добавки могут провоцировать ригидность артерий 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследование показало, что пищевые добавки могут приводить к уплотнению, или ригидности, артерий.
Американские ученые выяснили, что некоторые пищевые добавки и другие ингредиенты для приготовления пищи могут приводить к ригидности, или затвердению, артерий. Артериальная ригидность — это независимый фактор риска различных болезней сердца и смертности. При этом наука всё ещё плохо понимает механизм, который вносит свой вклад в развитие подобного рода ригидности. И вот теперь для его объяснения исследователи воспользовались метаболомикой, или изучением метаболитов.
Метаболиты создаются в нашем теле всякий раз, когда осуществляется передача энергии. Они играют важнейшую роль в деле поддержания нормального функционала человеческого организма, а изменения уровня метаболитов отражают то, как различные внешние факторы вроде курения, питания или загрязнения окружающей среды влияют на здоровье.
В ходе исследования ученые определили множество метаболитов, связанных с употреблением кофе и алкоголя, различных продуктов питания, диетических добавок и даже пестицидов. Самый тщательный анализ крови, позволяющий учесть все внешние воздействия, показал, что пищевые добавки способны приводить к ригидности артерий.
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