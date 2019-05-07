Пищевые добавки могут провоцировать ригидность артерий

Исследование показало, что пищевые добавки могут приводить к уплотнению, или ригидности, артерий.

Американские ученые выяснили, что некоторые пищевые добавки и другие ингредиенты для приготовления пищи могут приводить к ригидности, или затвердению, артерий. Артериальная ригидность — это независимый фактор риска различных болезней сердца и смертности. При этом наука всё ещё плохо понимает механизм, который вносит свой вклад в развитие подобного рода ригидности. И вот теперь для его объяснения исследователи воспользовались метаболомикой, или изучением метаболитов.

Метаболиты создаются в нашем теле всякий раз, когда осуществляется передача энергии. Они играют важнейшую роль в деле поддержания нормального функционала человеческого организма, а изменения уровня метаболитов отражают то, как различные внешние факторы вроде курения, питания или загрязнения окружающей среды влияют на здоровье.

В ходе исследования ученые определили множество метаболитов, связанных с употреблением кофе и алкоголя, различных продуктов питания, диетических добавок и даже пестицидов. Самый тщательный анализ крови, позволяющий учесть все внешние воздействия, показал, что пищевые добавки способны приводить к ригидности артерий.