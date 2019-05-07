Выявлена основная причина преждевременной смерти

Американские ученые из Северо-Западного университета сделали вывод, что в одних лишь Соединенных Штатах колоссальное число жителей страдает от сердечной недостаточности. Это заболевание у большинства из них развивается на фоне ожирения и диабета.

Как следствие — снижается продолжительность жизни. Об этом говорится в пресс-релизе EurekAlert!.

Врачи провели анализ данных из Центров по контролю и профилактике заболеваний о причинах смерти людей с 1999 по 2017 год.

Они также сделали поправку на возраст для людей от 35 до 84 лет.

Выяснилось, что начиная с 2012 года все больше людей умирает от болезней сердца даже несмотря на колоссальные успехи в лечении дисфункции сердечной мышцы.

Врачи уверены, чтобы снизить количество людей, страдающих от сердечной недостаточности, необходимо обратить внимание на снижение факторов риска: высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина.