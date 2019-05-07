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Выявлена основная причина преждевременной смерти 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Северо-Западного университета сделали вывод, что в одних лишь Соединенных Штатах колоссальное число жителей страдает от сердечной недостаточности. Это заболевание у большинства из них развивается на фоне ожирения и диабета.
Как следствие — снижается продолжительность жизни. Об этом говорится в пресс-релизе EurekAlert!.
Врачи провели анализ данных из Центров по контролю и профилактике заболеваний о причинах смерти людей с 1999 по 2017 год.
Они также сделали поправку на возраст для людей от 35 до 84 лет.
Выяснилось, что начиная с 2012 года все больше людей умирает от болезней сердца даже несмотря на колоссальные успехи в лечении дисфункции сердечной мышцы.
Врачи уверены, чтобы снизить количество людей, страдающих от сердечной недостаточности, необходимо обратить внимание на снижение факторов риска: высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина.
Наука , Болезни и лекарства
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