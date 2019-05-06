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Ученые рассказали, как распознать психопата 

News.ru 11 часов назад
Фото: News.ru
Распознать психопата можно по манере его общения. С таким заявлением выступили учёные Университета Британской Колумбии. Они утверждают, что умение различать психически нездоровых людей позволит не попасть под их влияние.
Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены. Такие люди не чувствуют сожаления, зачастую распутны, импульсивны и склонны к вранью, сообщает Nation News.
Помимо этого, люди с подобным расстройством психики сосредоточены исключительно на своих желаниях и всегда пытаются доминировать в разговоре над собеседником. При этом, общаясь, психопаты активно жестикулируют. Им также свойственно делить мир на чёрное и белое и постоянно делать выводы.
Впрочем, эксперты подчёркивают, что порою для распознания лжи и артистизма психопата человеку необходимы дополнительные усилия. Но со временем этот навык можно отточить практически до автоматизма.
Ранее News.ru писал, что между психическим состоянием человека и временем года специалисты выявили зависимость. Она выражается в том числе в ослабленном иммунитете и гормональных перепадах. Вместе с тем, справиться с таким «обострением» вполне реально — важны отдых, активный образ жизни и витамины.
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