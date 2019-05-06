Ученые рассказали, как распознать психопата

Распознать психопата можно по манере его общения. С таким заявлением выступили учёные Университета Британской Колумбии. Они утверждают, что умение различать психически нездоровых людей позволит не попасть под их влияние.

Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены. Такие люди не чувствуют сожаления, зачастую распутны, импульсивны и склонны к вранью, сообщает Nation News.

Помимо этого, люди с подобным расстройством психики сосредоточены исключительно на своих желаниях и всегда пытаются доминировать в разговоре над собеседником. При этом, общаясь, психопаты активно жестикулируют. Им также свойственно делить мир на чёрное и белое и постоянно делать выводы.

Впрочем, эксперты подчёркивают, что порою для распознания лжи и артистизма психопата человеку необходимы дополнительные усилия. Но со временем этот навык можно отточить практически до автоматизма.

Ранее News.ru писал, что между психическим состоянием человека и временем года специалисты выявили зависимость. Она выражается в том числе в ослабленном иммунитете и гормональных перепадах. Вместе с тем, справиться с таким «обострением» вполне реально — важны отдых, активный образ жизни и витамины.