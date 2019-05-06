Что будет, если разговаривать рядом со спящим человеком

Со школьной скамьи все мы знаем, что наше тело нуждается в регулярном отдыхе. Во время сна все наши органы, кроме сердечной, кровеносной и дыхательной систем, без которых невозможно физическое существование, «засыпают» вместе с нами. Однако открытия ученых в последние десятилетия доказывают, что во время сна есть еще один орган, который, пусть не полностью, но все же функционирует. Это мозг.

Ученые Университета Вандербильт в Нашвилле (штат Теннесси) уверены, что во сне люди слышат и фиксируют то, что говорят рядом с ними. В ходе эксперимента исследователи подключили спящих детей к аппарату ЭЭГ (электроэнцефалограф). Пока дети спали, в их присутствии проходила игра в слова. Затем, когда они проснулись, игру повторили, в числе прочих называя и те слова, которые были высказаны во время сна малышей. ЭЭГ, к которому детей вновь подключили, фиксировал реакцию мозга на эти слова, что, по мнению ученых, говорит о распознавании малышами уже знакомых слов. Один из авторов исследования Адриенн Роман уверен, что взрослые должны хорошо подумать, прежде чем что-то говорить даже тогда, когда дети спят. До второй половины прошлого века теория о спящих органах всего организма основывалась на предположении ученых о том, что особая область мозга — таламус во время сна блокирует все внешние сигналы, и человек не может воспринимать информацию извне.

Однако в 60-е годы ХХ века было высказано предположение, что некоторые сигналы все же прорываются сквозь таламус. Позже его подтвердили исследователи из Парижской высшей нормальной школы. Они провели целый ряд экспериментов по исследованию данной проблемы. В ходе одного из них людям в состоянии бодрствования называли слова. Если слово означало предмет, участники эксперимента должны были нажимать кнопку под левой рукой, если животное — под правой. Все это фиксировалось на ЭЭГ. Затем эксперимент повторили в период, когда его участники спали. Электроэнцефалограмма показала, что во сне мозг испытуемых давал сигнал руке на реакцию, но только если испытуемый слышал слово в период бодрствования. На новые слова реакции не следовало.

Позже подобные эксперименты проводились в разные фазы сна: легкого медленного сна, глубокого медленного и быстрого сна — его еще называют REM-сон — именно в течение этого отрезка мы видим сновидения. Выяснилось, что легче всего на внешние раздражители мы реагируем в стадии легкого медленного сна. Когда организм переходит в более глубокую стадию, активность нейронов резко падает, они остаются «глухи» к сигналам извне. REM-стадия вновь активизирует деятельность нейронов, но теперь они настолько активны, что далеко не всегда способны анализировать информацию извне, так как заняты «перевариванием» собственной, которую вырабатывает на этой стадии сна головной мозг.

Эти эксперименты побудили многих ученых взяться за исследование теории о возможности обучения во сне. Об этом рассказывает президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Ушлые предприниматели на основе этих предположений придумали даже курс изучения иностранного языка во сне. В 90-е годы XX века подобный курс даже широко рекламировался по телевидению. Это все фикция, утверждает Роман Бузанов. После многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что во сне можно учиться, но запоминание будет происходить только в том случае, если материал усваивался ранее, в период активности. Также была опровергнута теория о возможности освоения во сне того или иного материала за короткий промежуток времени. Ученые совершенно точно доказали, что заучивание во сне возможно только при условии, что материал будет многократно повторяться в течение довольно продолжительного времени. Вероятно, об этом говорил лауреат Нобелевской премии психолог Гербер Саймон: «Мозг существует не в вакууме, все решения принимаются в контексте реального мира».