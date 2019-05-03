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Найден способ остановить распространение ВИЧ 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Масштабное многолетнее исследование подтвердило, что антиретровирусная терапия полностью подавляет передачу ВИЧ. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале The Lancet.
В исследовании участвовали около тысячи гомосексуальных пар, где лишь один из партнеров был носителем ВИЧ и принимал антиретровирусные средства. За восемь лет наблюдений не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса между участниками эксперимента. 15 мужчин заразились в результате незащищенного секса с лицами, которые не проходили антиретровирусную терапию.
«Результаты нашего исследованию дают исчерпывающее доказательство того, что для гомосексуальных мужчин риск передачи ВИЧ при антиретровирусной терапии равен нулю», — заявила профессор Алисон Роджерс (Alison Rodgers) из Университетского колледжа Лондона, участвовавшая в руководстве экспериментом. Эффективность антиретровирусной терапии для гетеросексуальных пар была подтверждена ранее.
В 2017 году в мире насчитывалось около 40 миллионов носителей ВИЧ. 21,7 миллиона из них проходили антиретровирусную терапию.
В апреле сообщалось, что в конце 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек. Наиболее пораженными вирусом регионами исследователи признали Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области.
ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает клетки иммунной системы, в результате чего ее работа угнетается, а позже развивается СПИД.
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