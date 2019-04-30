Найдена связь между потерей нюха и ранней смертью

Американские ученые обнаружили связь между ухудшением обоняния и риском преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Annals of Internal Medicine. По мнению специалистов, в снижение или полная потеря способности различать запахи повышает риск смерти на 50% в ближайшие десяти лет. Причем чаще всего такая зависимость обнаруживается у относительно здоровых людей и не всегда связано с болезнью Альцгеймера.

В исследовании приняли участие около 2300 пожилых людей во возрасте от 71 до 82 лет. Ученые отслеживали, как менялось обоняние с возрастом, а также учитывали развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и им подобных. Выяснилось, что действительно потеря обоняния в среднем увеличивала риск смерти в последующие десять лет на 46%, при этом риск вырастал до 62% в группе тех, у кого не было нейродегенеративных заболеваний.