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Названа опасность магазинного хлеба 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых исследовала магазинный хлеб и нашла в нем опасные добавки. Подобные продукты производятся промышленным путем и реализуются в крупных торговых точках.
Дело в том, что недобросовестные изготовители добавляют в хлеб опасное вещество, благодаря которому он долго не плесневеет. Оно называется пропионат, и благодаря ему вид изделия сохраняется свежим на протяжении одной или двух недель. Таким образом значительно увеличивается срок хранения.
Пропионат представляет собой небольшую соль из пропиновой кислоты. Ученые провели эксперимент, в ходе которого добавляли это вещество в пищу подопытных животных. Спустя несколько недель клетки печени стали производить больше глюкозы, вследствие чего у них появился сахарный диабет.
Позже специалисты провели подобное исследование на добровольцах. У них повысилась выработка тех гормонов, которые приводили к ожирению и появлению диабета.
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