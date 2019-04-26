Названа опасность магазинного хлеба

Международная группа ученых исследовала магазинный хлеб и нашла в нем опасные добавки. Подобные продукты производятся промышленным путем и реализуются в крупных торговых точках.

Дело в том, что недобросовестные изготовители добавляют в хлеб опасное вещество, благодаря которому он долго не плесневеет. Оно называется пропионат, и благодаря ему вид изделия сохраняется свежим на протяжении одной или двух недель. Таким образом значительно увеличивается срок хранения.

Пропионат представляет собой небольшую соль из пропиновой кислоты. Ученые провели эксперимент, в ходе которого добавляли это вещество в пищу подопытных животных. Спустя несколько недель клетки печени стали производить больше глюкозы, вследствие чего у них появился сахарный диабет.

Позже специалисты провели подобное исследование на добровольцах. У них повысилась выработка тех гормонов, которые приводили к ожирению и появлению диабета.