Врач объяснил, чем опасно резко похолодание на следующей неделе

Почти летнее тепло, установившееся в Москве , в начале следующей недели сменится ночным похолоданием. Днем в четверг в столице ожидается +25 градусов, но в понедельник, после захода солнца возможна минусовая температура. На фоне роста атмосферного давления в регионе установится антициклональная погода. «Вечерняя Москва» уточнила эту информацию в Гидрометцентре и выяснила у врача, какие негативные последствия грозят при резкой смене погоды.

— В пятницу и субботу средняя температура продолжит превышать норму на 7 градусов, а в воскресенье она вернется к обычным значениям. Но уже в понедельник не дотянет до нее примерно 4 градуса. Такие колебания для апреля считаются нормальными, — подтвердила «Вечерней Москве» эту информацию главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова

По словам врача-терапевта Анны Землянухиной, если говорить о молодых людях, то такой перепад температуры чреват тем, что они уже привыкли одеваться более легко и просто могут переохладиться, выбрав наряд не по погоде. Поэтому надо следить за прогнозом погоды, брать с собой куртку или теплую кофту.

В случае, если речь о людях более старшего возраста или тех, кто имеет хронические недуги, то связанные с резкой сменой температуры перепады атмосферного давления могут вызвать обострение хронических заболеваний.