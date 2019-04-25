Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач объяснил, чем опасно резко похолодание на следующей неделе 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Почти летнее тепло, установившееся в Москве, в начале следующей недели сменится ночным похолоданием. Днем в четверг в столице ожидается +25 градусов, но в понедельник, после захода солнца возможна минусовая температура. На фоне роста атмосферного давления в регионе установится антициклональная погода. «Вечерняя Москва» уточнила эту информацию в Гидрометцентре и выяснила у врача, какие негативные последствия грозят при резкой смене погоды.
— В пятницу и субботу средняя температура продолжит превышать норму на 7 градусов, а в воскресенье она вернется к обычным значениям. Но уже в понедельник не дотянет до нее примерно 4 градуса. Такие колебания для апреля считаются нормальными, — подтвердила «Вечерней Москве» эту информацию главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам врача-терапевта Анны Землянухиной, если говорить о молодых людях, то такой перепад температуры чреват тем, что они уже привыкли одеваться более легко и просто могут переохладиться, выбрав наряд не по погоде. Поэтому надо следить за прогнозом погоды, брать с собой куртку или теплую кофту.
В случае, если речь о людях более старшего возраста или тех, кто имеет хронические недуги, то связанные с резкой сменой температуры перепады атмосферного давления могут вызвать обострение хронических заболеваний.
— Если солнечная погода сменится на дождливую, то у астматиков могут быть приступы, связанные с затруднением дыхания. У гипертоников перепады атмосферного давления могут вызвать повышение давления артериального и гипертонические кризы. Поэтому людям с хроническими заболеваниями нужно быть начеку и принимать прописанную им докторами терапию, а так же иметь при себе препараты, которые можно использовать в экстренной ситуации, — подчеркнула врач-терапевт.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые синтезировали антибиотик от рака Ученые высчитали мысли мозга и озвучили их Врачи рассказали, о каких проблемах сигнализирует боль в спине
Комментарии
Наука , Марина Макарова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как помочь своему позвоночнику без лекарств
Что нужно знать о малярии, чтобы не заразиться
Посетители крупнейшего фестиваля подхватили герпес
Антибиотики могут быть опасны для сердца
Врачи: шашлык может быть смертельно опасным14
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Названы продукты, повышающие риск рака кишечника
Новости
Как правильно принимать лекарства
Новости
Как связаны вирус папилломы человека и рак
Наука
Что будет, если укусит клещ
ЗОЖ Наука
Самые эффективные способы борьбы с аллергией
Болезни и лекарства ЗОЖ
В чем опасность ЭКГ
ЗОЖ
Когда рак станет излечимым
Наука Болезни и лекарства
Назван самый полезный для печени фрукт
ЗОЖ
Назван простой продукт, защищающий от инфаркта
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение