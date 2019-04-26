Длительный прием антибиотиков негативно сказывается на работе сердца

Антибиотики влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у женщин и значительно увеличивают риск инсульта, пишет medicalxpress.com.

Ученые из Тулейнского и Гарвардского университетов проанализировали данные почти 36,5 тыс. медсестер в период с 2004 по 2012 год. Всем участницам эксперимента было более 60 лет. Они проанализировали длительность применения ими антибиотиков в молодом возрасте (от 20 до 39 лет), в среднем (40-59 лет) и в старшем (60 лет и выше).

Оказалось, что если длительность приема антибиотиков в возрасте 60 лет и старше составляла более двух месяцев, то риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивался до 32%, а в возрасте 40-59 лет — на 28% по сравнению с теми, кто этого не делал.

Интересно, что никакого риска от использования этого препарата женщинами от 20 до 39 лет зафиксировано не было. В течение всего периода наблюдения сердечно-сосудистые недуги были диагностированы у 1056 женщин.

По словам специалистов, самыми распространенными причинами применения антибиотиков были респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей и стоматологические проблемы.

Авторы исследования еще раз подчеркнули, что антибиотики нужно пить только тогда, когда они действительно необходимы. И чем короче срок их применения, тем лучше.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых создала первый антибиотик от онкологических заболеваний.

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