Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Длительное применение антибиотиков нарушает работу сердца 

Yellmed 1 час назад
Фото: Yellmed
Команда специалистов из Тулейнского и Гарвардского университетов выяснила, как применение антибиотиков влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, пишет medicalxpress.com.
Ученые проанализировали данные почти 36,5 тысячи медсестер в период с 2004 по 2012 год. Всем участницам эксперимента было больше 60 лет. Исследователи зафиксировали употребление антибиотика на момент, когда они были в молодом возрасте (20-39), среднем (40-59 лет) и старшем (60 лет и выше), а также длительность применения лекарства.
Результаты показали: у женщин в возрасте 60 лет и старше, принимавших антибиотики более двух месяцев, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивался до 32%, а в возрасте 40-59 лет — на 28% в сравнении с теми, кто этого не делал.
Специалисты не обнаружили повышенного риска после использования данных препаратов молодыми женщинами от 20 до 39 лет. В течение всего периода наблюдения у 1056 женщин диагностировали сердечно-сосудистые недуги.
Ученые отметили: наиболее распространенными причинами применения антибиотиков были респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей и стоматологические проблемы.
«Наша работа показывает, что антибиотики нужно пить, только когда они абсолютно необходимы, — подчеркивают авторы исследования. — Чем короче срок применяемых лекарств, тем лучше».
Yellmed: последние новости
Панцирь креветок поможет восстановить нервы Почему полезно побыть в тишине: 3 причины Сыр снижает вероятность возникновения инфаркта
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказали об опасностях резкого похолодания
Врачи: шашлык может быть смертельно опасным22
Ученые развеяли три самых популярных мифа о сне
Врачи назвали самый полезный для мозга продукт
Младенец впал в кому после лечения бронхита
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Названы продукты, повышающие риск рака кишечника
Новости
Как правильно принимать лекарства
Новости
Как связаны вирус папилломы человека и рак
Наука
Что будет, если укусит клещ
ЗОЖ Наука
Самые эффективные способы борьбы с аллергией
Болезни и лекарства ЗОЖ
В чем опасность ЭКГ
ЗОЖ
Когда рак станет излечимым
Наука Болезни и лекарства
Назван самый полезный для печени фрукт
ЗОЖ
Назван простой продукт, защищающий от инфаркта
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение