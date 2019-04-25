Длительное применение антибиотиков нарушает работу сердца

Команда специалистов из Тулейнского и Гарвардского университетов выяснила, как применение антибиотиков влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, пишет medicalxpress.com.

Ученые проанализировали данные почти 36,5 тысячи медсестер в период с 2004 по 2012 год. Всем участницам эксперимента было больше 60 лет. Исследователи зафиксировали употребление антибиотика на момент, когда они были в молодом возрасте (20-39), среднем (40-59 лет) и старшем (60 лет и выше), а также длительность применения лекарства.

Результаты показали: у женщин в возрасте 60 лет и старше, принимавших антибиотики более двух месяцев, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивался до 32%, а в возрасте 40-59 лет — на 28% в сравнении с теми, кто этого не делал.

Специалисты не обнаружили повышенного риска после использования данных препаратов молодыми женщинами от 20 до 39 лет. В течение всего периода наблюдения у 1056 женщин диагностировали сердечно-сосудистые недуги.

Ученые отметили: наиболее распространенными причинами применения антибиотиков были респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей и стоматологические проблемы.

«Наша работа показывает, что антибиотики нужно пить, только когда они абсолютно необходимы, — подчеркивают авторы исследования. — Чем короче срок применяемых лекарств, тем лучше».