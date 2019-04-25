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Инновационное производство препарата для лечения ВИЧ запустили в Москве 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Первая в России производственная линия инновационного лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекций запущена на фармацевтическом заводе компании Servier в Москве. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии.
«Разрешите поздравить вас с важнейшим событием фармацевтической отрасли Москвы — открытием новой производственной линии российского завода «Сервье Рус». Это событие очень значимо для нас, поскольку компания получила статус промышленного комплекса в 2016 г. и сейчас мы видим результат той поддержки, которую оказывает город», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он добавил, что льготы, которые «Сервье РУС» получает с 2016 г., позволили компании сэкономить порядка 31 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики, запуск новой линии предполагает производство полного цикла готовой лекарственной формы — препарата долутегравир. Соглашение о производстве заключено сроком на пять лет и предусматривает гибкий объем производственного плана, который позволит полностью удовлетворить потребность в данном лекарственном препарате в России.
В России долутегравир доступен в рамках федеральной и региональных программ оказания помощи лицам, живущим с ВИЧ. Всего в настоящее время, по расчетным данным, в России долутегравир получает более 15 тыс. лиц, живущих с ВИЧ.
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Наука , Александр Прохоров
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