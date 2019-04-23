Российские биологи сделали шаг к излечению рака мозга

Ученые из России и Швеции нашли несколько белков внутри клеток глиобластомы, "рака Маккейна", чья неправильная работа помогает им быстро размножаться. Блокировка этих молекул потенциально способна остановить рост опухоли, пишут биологи в журнале Oncology Reports.

"Подавление этих белков позволит повысить эффективность терапии, направленной против формирования новых микрососудов в окрестностях опухоли. Такая терапия — неотъемлемая часть современного лечения глиобластомы. Результаты наших исследований могут быть внедрены в клиническую практику уже в ближайшее время",

— рассказывает Игорь Брюховецкий из Дальневосточного федерального университета.

Различные формы рака головного и спинного мозга являются относительно редкими по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них являются крайне агрессивными и опасными для человека. Приобретение такого рака в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых, и только один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластома, является причиной 15% смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.

Как передает пресс-служба проекта "5-100", врачи и пациенты, сражающиеся с глиобластомой, всегда сталкиваются с одной и той же большой проблемой — эта форма рака не только очень стойка к действию химиотерапии, но и очень быстро развивается. Как правило, только каждому четвертому пациенту удается прожить более двух лет с момента постановки диагноза.

Брюховецкий и его коллеги выяснили, как можно затормозить рост опухоли, изучая то, как ведут себя "взбунтовавшиеся" стволовые клетки мозга, порождающие самые опасные и неизлечимые опухоли данного типа.

Размножением подобных "прародителей" опухоли и нормальных стволовых клеток управляет цепочка генов Wnt. Ученых давно интересовало то, меняется ли их работа при образовании глиобластомы, и если да, какие из сдвигов в их функционировании делают раковые клетки неуязвимыми для химиотерапии.

Для ответа на этот вопрос российские и шведские биологи вырастили культуру клеток глиобластомы, извлекли из нее стволовые клетки и провели своеобразную "белковую перепись" при помощи хроматографов и масс-спектрометров. Сравнив эти данные с тем, что присутствовало в здоровой ткани мозга и в других опухолевых тельцах, ученые выяснили, чем разные типы клеток отличались друг от друга.

Оказалось, что эти различия были достаточно существенными — раковые стволовые клетки иначе пользовались примерно шестью сотнями белков, около ста из которых были задействованы в различных сигнальных цепочках. Больше дюжины из них, чья концентрация была выше в стволовых клетках в несколько раз, были связаны с работой цепочки Wnt.

В их число вошли гены и связанные с ними белки CTNNB1, Daam1, Rac2 и RhoA, а также другие ферменты и сигнальные молекулы, не связанные непосредственно с процессом роста стволовых клеток, но влияющие на рост опухоли.

Подавление этих белков, как предполагают биологи, может существенно снизить стойкость глиобластомы к химиотерапии или радиации, а также к препаратам, мешающим починке ДНК. Это одновременно продлит жизнь пациентам и сделает эти процедуры менее опасными для здоровых клеток мозга.