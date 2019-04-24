Слепые люди слышат лучше зрячих

Команда ученых из Оксфорда вместе с коллегами из университета Вашингтон провела исследование, в котором выяснила, как связаны слух и зрение, и почему ухудшение одного чувства обусловливает усиление другого.

Для этого исследователи визуализировали процессы, происходящие в человеческом мозге, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Этот метод помогает оценить, как в разных областях органа течет кровь.

Добровольцы были разделены на две группы: зрячие и незрячие. Из первой способность видеть четыре человека потеряли в раннем возрасте, а остальные имели врожденные дефекты. Для оценки слуха воспроизводились чистые тоны разных частоты и высоты.

Эксперимент показал, что слуховая кора мозга незрячих людей сильнее возбуждается на отдельные тоны в череде близких по частоте звуков, то есть слепые лучше различают похожие звуки.

По словам ученых, мозг разделен на области, которые отвечают за обработку разных спектров частот. Хороший слух слепых людей объясняется тем, что у них это разделение более выражено, чем у зрячих.