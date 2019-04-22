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Ученые сделают из женьшеня сильное лекарство 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Ученые из Дальневосточного федерального университета нашли оптимальный метод экстракции женьшеня. Он обеспечит сохранение гинзенозидов — веществ, которые теряют свои свойства во время термической обработки.
Гинзенозиды полезны при онкологии и эффективны при восстановлении после химиотерапии. Также они поднимают иммунитет, у них сильные антидиабетические и регенеративные свойства.
Ученые использовали качественно новую технологию — сверхкритическую экстракцию углекислым газом. Отсутствие кислорода при обработке поможет как можно дольше сохранить все положительные свойства экстракта.
Эта разработка сможет найти применение не только в медицине, но и в пищевой и косметической промышленности.
Наука , Новости
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