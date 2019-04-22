Ученые сделают из женьшеня сильное лекарство

Ученые из Дальневосточного федерального университета нашли оптимальный метод экстракции женьшеня. Он обеспечит сохранение гинзенозидов — веществ, которые теряют свои свойства во время термической обработки.

Гинзенозиды полезны при онкологии и эффективны при восстановлении после химиотерапии. Также они поднимают иммунитет, у них сильные антидиабетические и регенеративные свойства.

Ученые использовали качественно новую технологию — сверхкритическую экстракцию углекислым газом. Отсутствие кислорода при обработке поможет как можно дольше сохранить все положительные свойства экстракта.

Эта разработка сможет найти применение не только в медицине, но и в пищевой и косметической промышленности.