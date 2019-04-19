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Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Женщина была беременна двойней, но в ноябре 2018, на шестом месяце беременности у нее отошли воды, и врачи решили сделать экстренное кесарево сечение. Тогда у нее родилась девочка, вес которой составил 900 граммов. Медики решили оставить второго ребенка в утробе, чтобы он родился здоровым.
В феврале 2019 года на свет появилась вторая девочка весом 3,7 килограммов. Несколько недель мама и ребенок провели в больнице, а потом их выписали.
Как утверждают врачи, близняшки стали новыми мировыми рекордсменами. До этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы, разница которых составила 87 дней.
"Согласно нашим исследованиям, до этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы с разницей в 87 дней", — пояснил главврач родильного отделения Уве Шелленбергер.
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