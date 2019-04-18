Доказана польза стимуляции мозга в борьбе со старением

Ученые Северо-Западного университета США выяснили, что электрическая стимуляция центров памяти в мозге пожилых людей улучшает когнитивные способности до уровня, характерного для молодости. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 16 человек в возрасте от 64 до 80 лет со старческими проблемами с памятью. Им была проведена транскраниальная электромагнитная стимуляция гиппокампа — структуры, отвечающей за формирование долговременной памяти.

Гиппокамп невозможно стимулировать напрямую, поскольку он находится слишком глубоко для неинвазивной процедуры. Однако ученые выяснили, что он связан с частью теменной доли, чье местонахождение немного отличается у разных людей. Нервная активность этой зоны синхронизирована с гиппокампом, поэтому исследователи воздействовали на нее высокочастотной стимуляцией в течение пяти дней по 20 минут.

Спустя сутки после последнего сеанса участники прошли тест на память, результаты которого продемонстрировали. что когнитивные способности испытуемых достигли уровня молодого возраста. Однако ученым пока неизвестно, как долго могут проявляться эти эффекты, поэтому планируется повторить эксперимент с более длительным воздействием. Кроме того, подход будет протестирован на пациентах с ранней стадией болезни Альцгеймера.