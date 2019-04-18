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Первую операцию шунтирования сосудов головного мозга провели в институте Склифосовского 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Нейрохирурги из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского провели первую в РФ операцию по шунтированию сосудов головного мозга. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Нейрохирурги из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы успешно провели первую в России операцию по методике Bonnet bypass. "Bonnet" с французского обозначает чепчик, что наглядно отражает суть операции, при которой два сосуда на голове соединяются протянутым через голову шунтом", — говорится в сообщении.
Всего в мире проведено не более двух десятков таких вмешательств. Данная процедура проводится в том случае, когда головной мозг лишается одной из основных артерий. Подобная ситуация может произойти при тяжелом поражении одной из общих сонных артерий атеросклерозом или же при операциях по удалению опухолей основания черепа.
В сообщении уточняется, что в процессе операции нейрохирурги высверливают при помощи высокоскоростного бора костный канал в черепе, который тянется с одной стороны на другую, чтобы шунт, соединяющий артерии, находился в безопасном от травматизации месте. После чего с помощью операционного микроскопа нейрохирурги сшивают сосуды диаметром не более миллиметра. В качестве артериальной вставки, проходящей в костном канале, врачи используют лучевую артерию, трансплантированную из правого предплечья пациента.
Впервые данную операцию выполнил ведущий американский нейрохирург и основоположник современной сосудистой нейрохирургии Роберт Спецлер. В России до настоящего времени таких операций проведено не было.
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