Установлена причина ночных кошмаров

Ученые из Финляндии выяснили, почему людям снятся кошмары. Оказывается, причина кроется в высокой активности в левом полушарии мозга, пишет Daily Mail. Именно дисбаланс между двумя областями мозга не дает человеку спать спокойно.

Исследователи провели эксперимент, участниками которого стали 17 человек. Все они в течение некоторого времени находились в лаборатории, где на специальном оборудовании ученые делали записи мозговой активности в течение коротких периодов времени.

Добровольцы проходили стадию короткого сна, затем их будили и спрашивали, что они чувствуют, какие ощущения они испытали во сне. Оказалось, что те, у кого была зафиксирована наименьшая активность в правом полушарии, видели больше неприятных картин во время сна.

Специалисты уверены, что данное исследование показывает, что эмоциональное напряжение во время ночных кошмаров можно контролировать. Ученые также отметили, что если подобные симптомы возникают часто, то это может свидетельствовать о начальных симптомах расстройства психики и сна.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из Массачусетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму». Она устанавливает причины, по которым человек, вместо того чтобы ночью предаться сну, бодрствует.