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Определен признак скорой преждевременной смерти 

Lenta.ru + ещё 6 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании, начавшемся в 1993 году, приняли участие 798 человек (все они родились в 1943 году), заполнившие анкеты, в которых они описывали свой образ жизни, указывали уровни испытываемого стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний в семье. Добровольцы также прошли медицинское обследование, по результатам которого сформировались четыре группы: люди с частотой сердечных сокращений меньше 55 ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту.
Участники повторно проходили измерение частоты сердечных сокращений в 2003 и 2014 годах. За 21 год мониторинга умерли 119 человек, у 237 развились сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 — ишемическая болезнь сердца. Те люди, у которых в 1993 году частота превышала 55 ударов в минуту, чаще были курильщиками, вели малоактивный образ жизни и проявляли склонность к стрессу. Однако те, у кого этот показатель равнялся 75 ударам в минуту, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.
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