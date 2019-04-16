Найден способ улучшить работу сердца

Американские ученые открыли способ, позволяющий существенно улучшить деятельность сердечной мышцы. Результатами исследования поделилась Американская кардиологическая ассоциация.

По мнению экспертов, риск сердечно-сосудистых заболеваний повышают стрессы и переживания. В то же время регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы. Кроме того, йога позволяет уменьшить индекс массы тела и снять стресс.

Благотворное действие йоги обусловлено тем, что во время занятия человек учится глубокому дыханию и правильному расслаблению. Люди, которые практикуют регулярно, более внимательно относятся к собственному телу и не пропускают важные симптомы.