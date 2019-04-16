Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ улучшить работу сердца 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые открыли способ, позволяющий существенно улучшить деятельность сердечной мышцы. Результатами исследования поделилась Американская кардиологическая ассоциация.
По мнению экспертов, риск сердечно-сосудистых заболеваний повышают стрессы и переживания. В то же время регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы. Кроме того, йога позволяет уменьшить индекс массы тела и снять стресс.
Благотворное действие йоги обусловлено тем, что во время занятия человек учится глубокому дыханию и правильному расслаблению. Люди, которые практикуют регулярно, более внимательно относятся к собственному телу и не пропускают важные симптомы.
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики опровергли миф об опасности Манту1
Врачи еще раз доказали пользу кофе4
Как помочь сосудам избежать «весенних качелей»
Ученые рассказали о причине хронической усталости
Как распознать бесполезное лекарство
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Как правильно принимать лекарства
Новости
Как дожить до 100 лет
ЗОЖ
Как узнать об онкологии на ранней стадии
Наука Новости
Хирург из Химок хочет засудить мировую медицину
Новости
Какие привычки ежедневно разрушают мозг
ЗОЖ Наука
От чего вылечат пластырь и мишура
Новости
Как пережить весну аллергикам
Наука Болезни и лекарства
Как стать долгожителем
ЗОЖ
Врач зашил женщину плоскогубцами
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение