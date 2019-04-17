Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выяснили, почему людям снятся кошмары 

Аргументы Недели + ещё 1 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые из Университета Турку в Финляндии заявили, что им удалось выяснить, почему людям снятся кошмарные сновидения. По словам экспертов, причиной такого явления является высокая активность в левом полушарии.
Учёные считают, что дисбаланс между двумя областями мозга виноват в тревожных ночных кошмарах, — сообщает издание Daily Mail.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 17 добровольцев. В течении некоторого времени они находились в лаборатории, где учёные делали на специальном оборудовании записи мозговой активности в течение коротких периодов времени. Добровольцы проходили стадию короткого сна, после чего их будили и спрашивали ощущения, которые они испытали во сне.
Большинство испытуемых, у которых зафиксирована меньшая активность мозга в правом полушарии, чем в левом, видели больше неприятных картин во время сна.
По мнению специалистов, данное исследование доказывает, что можно контролировать эмоциональное напряжение во время ночных кошмаров. Учёные отметили, что частое возникновение подобного явления может свидетельствовать о начальных симптомах психического расстройства и расстройств сна.
Аргументы Недели: последние новости
Ученые назвали фактор, который может привести к преждевременной смерти у мужчин О состоянии литератора Дмитрий Быкова рассказала его жена Помогающие снизить давление без таблеток продукты и напитки перечислили медики
Комментарии
Наука , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесплатные препараты — лишь те, от которых плохо»
Можно ли доверять дешевым лекарствам
Названы продукты, повышающие риск рака кишечника15
В России создана вакцина сразу от пяти болезней11
6 способов быстро избавиться от заложенности носа
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Названы продукты, повышающие риск рака кишечника
Новости
Как правильно принимать лекарства
Новости
Для Быкова проведут телемедицинскую консультацию
Новости
Как дожить до 100 лет
ЗОЖ
До чего доводят таблетки для сжигания жира
Наука ЗОЖ
Как узнать об онкологии на ранней стадии
Наука Новости
Хирург из Химок хочет засудить мировую медицину
Новости
Какие привычки ежедневно разрушают мозг
ЗОЖ Наука
От чего вылечат пластырь и мишура
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение