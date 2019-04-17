Ученые выяснили, почему людям снятся кошмары

Ученые из Университета Турку в Финляндии заявили, что им удалось выяснить, почему людям снятся кошмарные сновидения. По словам экспертов, причиной такого явления является высокая активность в левом полушарии.

Учёные считают, что дисбаланс между двумя областями мозга виноват в тревожных ночных кошмарах, — сообщает издание Daily Mail.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 17 добровольцев. В течении некоторого времени они находились в лаборатории, где учёные делали на специальном оборудовании записи мозговой активности в течение коротких периодов времени. Добровольцы проходили стадию короткого сна, после чего их будили и спрашивали ощущения, которые они испытали во сне.

Большинство испытуемых, у которых зафиксирована меньшая активность мозга в правом полушарии, чем в левом, видели больше неприятных картин во время сна.

По мнению специалистов, данное исследование доказывает, что можно контролировать эмоциональное напряжение во время ночных кошмаров. Учёные отметили, что частое возникновение подобного явления может свидетельствовать о начальных симптомах психического расстройства и расстройств сна.