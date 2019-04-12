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Ученые доказали, что крысы способны к эмпатии 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Голландии в ходе эксперимента над крысами выяснили, что у грызунов есть эмоциональные зеркальные нейроны в той части мозга, которая отвечает за проявление эмпатии.
Ученые уточняют, что, передняя поясная кора — эволюционно новый отдел, хорошо развитый у высших приматов и некоторых млекопитающих. Именно его активность и обнаружили у крыс. Он активизируется в случае, если человек как испытывает боль самостоятельно, так и наблюдает за страданиями других.
Эксперимент над крысами проходил следующим образом. Ученые сначала причиняли боль одному грызуну с помощью лазера, а затем показывали, как другого бьют током.
Именно в эти моменты у животных выявлялась популяция нейронов в передней поясной коре мозга, сообщает журнал Current Biology. Соответственно, эти нейроны действительно зеркальные, так как активируются как при собственной боли у крысы, так и при наблюдении за чужой.
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