Ученые доказали, что крысы способны к эмпатии

Исследователи из Голландии в ходе эксперимента над крысами выяснили, что у грызунов есть эмоциональные зеркальные нейроны в той части мозга, которая отвечает за проявление эмпатии.

Ученые уточняют, что, передняя поясная кора — эволюционно новый отдел, хорошо развитый у высших приматов и некоторых млекопитающих. Именно его активность и обнаружили у крыс. Он активизируется в случае, если человек как испытывает боль самостоятельно, так и наблюдает за страданиями других.

Эксперимент над крысами проходил следующим образом. Ученые сначала причиняли боль одному грызуну с помощью лазера, а затем показывали, как другого бьют током.

Именно в эти моменты у животных выявлялась популяция нейронов в передней поясной коре мозга, сообщает журнал Current Biology. Соответственно, эти нейроны действительно зеркальные, так как активируются как при собственной боли у крысы, так и при наблюдении за чужой.

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