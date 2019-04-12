В Греции родился ребенок от трех родителей

Это уже третий случай в мире, когда в новорожденном есть гены сразу троих людей. Такое получается с помощью метода митохондриальной заместительниц терапии (МЗТ).

Ученые разработали МЗТ несколько лет назад для помощи женщинам с дефектом митохондрий. Существует два способа такой терапии. В первом случае женщине-донору пересаживают ДНК из яйцеклетки матери, а затем оплодотворяют. Во втором способе оплодотворяются обе яйцеклетки, а затем ядро матери переносят в донорскую.

В результате первого метода в 2016 году родился первый в мире ребенок от трех родителей. А с помощью второго способа в Греции появился еще один такой малыш.

Сообщается, что матерью такого ребенка стала 32-летняя жительница Греции. Ранее она перенесла четыре неудачные попытки ЭКО и две операции по лечению эндометриоза. Как заявили врачи, во время. беременности никаких отклонений не было, ребенок родился здоровым и в срок.