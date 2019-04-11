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Изобретена эффективная вакцина против агрессивного рака 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Исследователи Школы медицины Маунт-Синай (США) разработали новый метод иммунотерапии рака, который помогает остановить развитие особо агрессивного и трудноизлечимого рака крови. Об этом сообщает издание Science Alert.
В основе метода лежит кросс-презентация антигена. В ходе обычной презентации иммунные клетки, называемые дендритными клетками, захватывают антиген (чужеродный компонент) и представляют его Т-лимфоцитам, в результате чего последние начинают распознавать антиген и атакуют носителей последнего. Антиген представляется в комплексе с молекулами комплекса гистосовместимости (MHC) на поверхности дендритных клеток. Внутриклеточные антигены обычно находятся в связке с MHC класса I, а внеклеточные — с MHC класса II.
При кросс-презентации внутриклеточные антигены представляются как внеклеточные. Для терапии трудноизлечимой разновидности рака крови — неходжкинской лимфомы — исследователи использовали ряд стимуляторов. Один из стимуляторов заставляет дендритные клетки мигрировать к злокачественным тканям, а другой способствует представлению антигенов, которые в данном случае являются опознавательными знаками лимфомы.
В испытании вакцины приняли участие 11 пациентов на поздних стадиях прогрессирования рака. В результате терапия усилила активность Т-лимфоцитов и вызвала иммунные реакции вдали от места вакцинации. Кроме того, эксперименты на мышах продемонстрировала увеличение эффективности процедуры при комбинировании с методом ингибирования контрольных точек. Доля ремиссии заболевания в этом случае повысилась с 40 до 80 процентов.
Иммунными контрольными точками называют соединения, которые препятствуют активации Т-лимфоцитов. Они необходимы для предотвращения атаки иммунных клеток на собственные ткани организма. Однако их наличие затрудняет борьбу с раковыми опухолями.
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