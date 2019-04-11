В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции на свет благополучно появился ребенок от трех родителей — с помощью генной инженерии и последующего ЭКО мальчик объединил в себе гены одного папы и сразу двух мам. Сейчас новорожденному два дня (он родился 9 апреля), его вес при рождении составил 2900 граммов, малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Греческие и испанские врачи, принимавшие участие в создании этого ребенка, утверждают, что новый метод позволит обрести детей многим парам с проблемами со здоровьем. Противники вмешательства в человеческую природы говорят о неэтичности подобных экспериментов.

Мама малыша имеет неизлечимый генетический дефект, который передается по наследству и может спровоцировать болезнь. Чтобы этого избежать, в лабораторных условиях при ЭКО был добавлен генетический материал женщины-донора.

«Пациенткой была 32-летняя женщина из Греции, которая перенесла четыре неудачных цикла ЭКО. Сейчас она мать, но у ее сына есть крошечная часть генетической структуры от женщины-донора», — об этом 11 апреля сообщает BBC.

Мальчик из Греции стал третьим в мире ребенком от трех родителей. Первый малыш появился в 2016 году в Мексике, второй — в 2017 году, страна рождения не уточняется, но известно, что мамой стала гражданка Украины. Об этом пишут Вести.ру.