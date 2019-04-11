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В Греции родился ребенок от трех родителей 

Провинция.ру 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Греции на свет благополучно появился ребенок от трех родителей — с помощью генной инженерии и последующего ЭКО мальчик объединил в себе гены одного папы и сразу двух мам. Сейчас новорожденному два дня (он родился 9 апреля), его вес при рождении составил 2900 граммов, малыш и мама чувствуют себя хорошо.
Греческие и испанские врачи, принимавшие участие в создании этого ребенка, утверждают, что новый метод позволит обрести детей многим парам с проблемами со здоровьем. Противники вмешательства в человеческую природы говорят о неэтичности подобных экспериментов.
Мама малыша имеет неизлечимый генетический дефект, который передается по наследству и может спровоцировать болезнь. Чтобы этого избежать, в лабораторных условиях при ЭКО был добавлен генетический материал женщины-донора.
«Пациенткой была 32-летняя женщина из Греции, которая перенесла четыре неудачных цикла ЭКО. Сейчас она мать, но у ее сына есть крошечная часть генетической структуры от женщины-донора», — об этом 11 апреля сообщает BBC.
Мальчик из Греции стал третьим в мире ребенком от трех родителей. Первый малыш появился в 2016 году в Мексике, второй — в 2017 году, страна рождения не уточняется, но известно, что мамой стала гражданка Украины. Об этом пишут Вести.ру.
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Наука , Вести.Ру
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