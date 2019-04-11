Ученые назвали причину болезни Альцгеймера

Ученые Альбертского университета в Канаде выявили причины раннего развития болезни Альцгеймера.

Согласно результатам проведённого специалистами исследования, слабоумие могут спровоцировать депрессивные состояния, учащённое сердцебиение, а также низкая социальная и познавательная активность.

Напротив, снизить риск возникновения болезни Альцгеймера помогут вовлечённость в общественную жизнь, постоянная тренировка памяти. Учёные рекомендуют людям в возрасте 55 лет и старше заниматься освоением компьютера, мобильных устройств или изучением иностранных языков.

Они также отмечают, что общему старению мозга менее подвержены люди с высшим образованием и те, кто обладает быстрой походкой, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее доктор медицины, специалист в области нейродегенеративных заболеваний Дейл Бредесен назвал три основные причины развития болезни Альцгеймера. Как писал News.ru, эксперт отнёс к ним воспаление, гормональный дисбаланс и наличие токсинов.