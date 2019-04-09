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Ученые узнали секрет управления памятью 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые выяснили, что лечить психологические травмы можно с помощью «стирания» из памяти негативных воспоминаний.
Кроме того, научные специалисты рассказали, как стоит бороться с депрессией. Оказалось, что тяжелое психологическое заболевание можно победить с помощью внедрения в мозг человека приятных воспоминаний.
Опытами с памятью в 2018 году плотно занялись исследователи из Испании. Оказалось, что все вышеперечисленные методы напрямую связаны с активным воздействием на мозг препаратами или вживленными электродами. А это, как сообщает «Science Advances», не только трудоемко, но и не очень однозначно с этической точки зрения.
О различных опытах в сфере редактирования памяти «ВМ» рассказала доктор психологических наук, клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, такие практики проводились и ранее. Более того, каждый организм реагирует на такие техники совершенно по-разному.
— Если у человека исчезает память, то автоматически пропадают эмоциональные восприятия и человек теряет эксклюзивность и индивидуальность. Он становится скорректированной синтетической личностью. Так же пропадает и дух, и харизма. Если у человека есть травмирующие воспоминания, то я считаю, что стирание памяти это не панацея и не избавление от проблемы. После таких практик страдает личность в целом, несмотря на то, что в памяти устраняются негативные моменты, а с ними и хорошие жизненные ситуации,
— сказала клинический психолог.
Марианна Абравитова отметила, что после таких практик перед нами останется не человек, а его образ. Кроме того, по ее мнению, подобные эксперименты могут быть частью разработки для создания супер-солдат.
Марианна Абравитова подчеркивает, что относиться к этому явлению односторонне тоже нельзя.
— Безусловно есть крайне тяжелые случаи, и конечно все нужно стараться проработать системно. Есть единичные случаи, когда метод эффективен, если, например, не стереть негатив, то личность просто распадется. Но такое встречается весьма редко, — уточняет доктор.
Добавим, что в 2014 году ученые из Японии путем экспериментов заставили забыть о страхе лабораторных мышей.
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