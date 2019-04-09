Шесть лекарств, которые не лечат

На российском аптечном рынке присутствуют несколько популярных лекарств, чья реальная целительная сила научно не доказана. Грубо говоря, вся вера в пользу этих препаратов основывается только на рекламе. Сайт "encyclopatia.ru/wiki" составил список так называемых "фуфломицинов" — лекарств, убедительные данные об эффективности которых по заявленным показаниям отсутствуют.

Адаптол

Он же Tetramethyltetraazabicyclooctandione. Препарат назначают при тревожности, плохом сне, бросании курить. Авторитетным медицинским источникам такое действующее вещество неизвестно.

Амиксин

Он же Лавомакс/Тилорон/Тилаксин/Amixin/Tilorone. Индуктор образования интерферона, по заявлению производителя борется с герпесом и гриппом. На Западе запрещен из-за доказанных серьёзных побочных осложнений: эмбриотоксичности и провоцирования мукополисахаридоза. Клинические исследования остановлены по причине побочных явлений.

Арбидол

Противовирусный препарат, назначаемый при гриппе. ВОЗ считает клинические испытания препарата, проведенные с 1993 по 2004 год, не отвечающими требованиям доказательной медицины.

Валидол

Валидол (ментол в ментиловом эфире изовалериановой кислоты/levomenthol solution in menthyl isovalerate). Доказательств того, что ментол "под язык" вызывает рефлекторное расширение сосудов, нет. В отличии от нитроглицерина, у которого те же показания и есть доказанная эффективность. При настоящих проблемах с сердцем валидол не поможет, но вера в него дает достаточный плацебо-эффект, чтобы успокоить человека при панической атаке.

Глицин

Глицин (Glycine): продается как ноотроп и нейропротектор для повышения умственной работоспособности и реабилитации после инсульта. По факту — самая простая аминокислота и совместительству нейромедиатор. Однако нейромедиаторы не проникают просто так из ЖКТ в мозг. По сути, глицин не лекарство, а пищевая добавка с недоказанной эффективностью. Американская служба FDA знает об использовании глицина в растворах для промывания при урологических операциях.

Спреи с антибиотиками

При насморке или больном горле применение спреев с антибиотиками/антисептиками, таких, как Полидекса, Биопарокс, Мирамистин и прочие, бессмысленно, поскольку в горле/в носу невозможно создать нужную концентрацию препарата. В 2013 году EAACI опубликовала методические рекомендации по риниту (насморку). Антибактериальное лечение там описано буквально одной фразой: "имеет смысл обсуждать применение только оральных антибиотиков".