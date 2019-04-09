Что может повлиять на развитие аутизма

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова совместно со специалистами из Нидерландов и Германии провели исследование, в ходе которого стало известно, как генетические мутации вкупе с эмоциональными переживаниями влияют на развитие аутизма. Дополнительно отмечается, что имеет значения уровень стресса, пережитого в детстве. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперимент был проведен на мышах. Одну группу подопытных животных сравнили с другой: у первых был "включен" геном CDH13, у других же — "выключен". Именно он играет основную роль в развитии патологий аутистического спекта, а также синдромов дефицита внимания, гиперактивности и других.

В ходе исследования ученые обнаружили, что ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, который важен для осуществления многих процессов в мозге.

Вплоть до этого эксперимента ученые не знали, потеря или усиление функций этого белка может привести к пагубным последствиям.

Глава лаборатории психиатрической нейробиологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета профессор Клауса-Петер Леш отметил, что в расстройствах аутистического спектра основную роль играет взаимодействие генов с факторами внешней среды.