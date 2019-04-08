Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые определили психотип социофоба 

Мир24 23 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученым удалось идентифицировать черты личности, с которыми связана склонность к социофобии. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Psychology.
Психологи изучили разные комбинации отдельных черт личности из так называемой «большой пятерки» (это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм или эмоциональная стабильность, открытость опыту) и связь с появления симптомов социальное тревожное расстройство. В исследовании приняли участие 135 человек в возрасте от 18 до 50 лет.
Результаты показали, что чем ниже эмоциональная стабильность человека, тем выше уровень страхов. Невротичные и замкнутые люди, как правило, больше подвержены социальной тревоге.
Экстраверты, чем более они открыты, тем более защищены от социальной тревожности.
Однако наиболее серьезная ситуация, когда люди являются интровертами и при этом очень открыты: они в большей степени рискуют стать социофобами.
Мир24: последние новости
Стало известно, почему мужчины чаще страдают от онкологии в печени Грибок-убийца атаковал десятки больниц по всему миру Шотландские ученые выяснили главную причину появления рака
Комментарии1
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт: Пожилые люди умирают от недоедания
Ученые нашли способ борьбы с послеродовой депрессией
Зачем пить молоко с куркумой
Почему топинамбур важен для организма
Врачи назвали продукты, которые снижают давление10
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Как правильно принимать лекарства
Новости
Как дожить до 100 лет
ЗОЖ
Врач зашил женщину плоскогубцами
Новости
Найден источник бодрости вместо кофе
Новости
Стволовым клеткам нашли новое применение
Наука
Почему врачи обиделись на Елену Малышеву
Новости
Секрет долголетия раскрыли дагестанцы
ЗОЖ
Что надо знать о тромбах всем, кто старше 35
ЗОЖ
Пластический хирург-самозванка калечила женщин
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение