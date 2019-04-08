Ученые определили психотип социофоба

Ученым удалось идентифицировать черты личности, с которыми связана склонность к социофобии. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Psychology.

Психологи изучили разные комбинации отдельных черт личности из так называемой «большой пятерки» (это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм или эмоциональная стабильность, открытость опыту) и связь с появления симптомов социальное тревожное расстройство. В исследовании приняли участие 135 человек в возрасте от 18 до 50 лет.

Результаты показали, что чем ниже эмоциональная стабильность человека, тем выше уровень страхов. Невротичные и замкнутые люди, как правило, больше подвержены социальной тревоге.

Экстраверты, чем более они открыты, тем более защищены от социальной тревожности.

Однако наиболее серьезная ситуация, когда люди являются интровертами и при этом очень открыты: они в большей степени рискуют стать социофобами.