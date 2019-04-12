Ученые создали препараты, продлевающие жизнь

Врачи из Медицинского исследовательского центра в США создали новые препараты — сенолитики. Они могут продлить жизнь человека еще на 30 лет.

Как рассказали специалисты, эти лекарства помогают заменять стареющие клетки на новые. Они провели эксперименты на лабораторных мышах и выявили, что срок их жизни увеличился на 36%. Если перевести эту статистику на человека, она равняется 30 годам.

В результате исследований ученые решили, что для увеличения срока жизни людей нужно брать во внимание стареющие клетки. Предполагается, что новые лекарства помогут лечить 25 различных болезней. Сообщается, что препараты могут появиться в продаже уже через два года.

Пока неясно, в каком возрасте их нужно будет начать принимать. Чтобы сенолитики появились в аптеках, врачи должны проделать еще несколько экспериментов, тщательно их проверить и запатентовать свой продукт.