Стало известно, какой напиток помогает сохранить остроту зрения

Ученые выяснили, какой напиток можно выбирать чаще, чтобы сохранить зоркий глаз. Им оказался зеленый чай, сообщает портал "Медицина 2.0" со ссылкой на исследование российских офтальмологов.

Как показали собранные данные, в этом напитке содержится большое количество витамина C и Е, а также он богат катехинами — мощными антиоксидантами. Последние проникают в глазное яблоко и защищают его от действия разрушающих факторов, а также предотвращают развитие глаукомы и других потенциально опасных болезней.

Но коллеги из Америки не совсем согласны с результатами исследований российских офтальмологов. Они считают, что полезен для организма любой чай, лишь бы он был горячим. Западные медики уверены, что чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва и сохраняет остроту зрения.