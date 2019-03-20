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Стало известно, какой напиток помогает сохранить остроту зрения 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, какой напиток можно выбирать чаще, чтобы сохранить зоркий глаз. Им оказался зеленый чай, сообщает портал "Медицина 2.0" со ссылкой на исследование российских офтальмологов.
Как показали собранные данные, в этом напитке содержится большое количество витамина C и Е, а также он богат катехинами — мощными антиоксидантами. Последние проникают в глазное яблоко и защищают его от действия разрушающих факторов, а также предотвращают развитие глаукомы и других потенциально опасных болезней.
Но коллеги из Америки не совсем согласны с результатами исследований российских офтальмологов. Они считают, что полезен для организма любой чай, лишь бы он был горячим. Западные медики уверены, что чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва и сохраняет остроту зрения.
Наука , ЗОЖ
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