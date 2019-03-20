Горячие напитки могут стать причиной рака пищевода

Регулярное употребление горячих напитков, включая чай и кофе, почти в два раза повышает вероятность развития рака пищевода. К такому неутешительному выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph

В эксперименте приняли участие более 50 тыс. человек в возрасте от 40 до 75 лет. Специалисты из Американского онкологического общества в Атланте (штат Джорджия) в течение 13 лет наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от количества и температуры выпиваемых напитков. Результаты показали, что всего за изучаемый период ученые диагностировали 317 случаев рака пищевода или пищевой трубы, причем риск возникновения заболевания был выше у тех, кто выбирал именно горячий чай или кофе.

Эксперты обнаружили, что ежедневное употребление 700 мл чая, температурой выше 60 градусов Цельсия на 90% повышает риск развития рака пищевода.

"Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Наше исследование показывает, что подобные вкусовые предпочтения увеличивают вероятность развития рака пищевой трубы", — отметил профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

По его словам, чтобы избежать развития подобного сценария, перед употреблением необходимо подождать, пока напитки остынут. Или добавить в них холодное молоко.

В качестве основной причины подобного явления медики называют тот факт, что кипяток повреждает клетки внутренней поверхности пищевода, оставляя на них микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию онкологического заболевания. Более того, чрезмерное употребление алкоголя и курение еще сильнее усугубляют ситуацию, также негативно влияя на организм. Издание указывает, что "наиболее оптимальной температурой для чая является 60 градусов Цельсия, которая достигается примерно через 6 минут после заваривания напитка". Кофе, как подчеркивают специалисты, рекомендуется подавать при температуре от 40 до 60 градусов Цельсия.

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку свидетельствуют о том, что существует прямая связь между употреблением горячих напитков и риском развития рака пищевой трубы. Кроме того, полученные данные помогут медикам выработать эффективные советы, позволяющие значительно сократить количество случаев развития этого онкологического заболевания.