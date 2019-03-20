Российские разработки заменят импортную систему диагностики диабета

Ученые Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины разрабатывают систему диагностики сахарного диабета по содержанию в крови гемоглобина, соединённого с глюкозой. Разработка сможет заменить импортные системы. Статья об исследовании опубликована в журнале Analytical Biochemistry.

Сейчас в России используется два способа диагностики диабета: по содержанию в крови свободной глюкозы и по содержанию гемоглобина, соединённого с глюкозой, так называемого гликированного гемоглобина. Наиболее известен и распространен первый способ, но второй более объективный и информативный: он позволяет судить о состоянии больного в течение 3-4 месяцев.

Отечественных разработок по выявлению и мониторингу этого показателя пока не существует. Российские медицинские лаборатории используют импортные системы, являющиеся закрытыми комплексами. Реактивы и расходные материалы к ним приобретаются у изготовителя ежегодно в соответствии со сроками годности. Создание отечественной системы сделает диагностику сахарного диабета более доступной и достоверной.

Гликированный гемоглобин накапливается в крови при избыточном содержании глюкозы, это также ключевой показатель при гестационном диабете беременных. Разрабатываемый сибирскими учёными анализ основан на применении аптамеров — специальных коротких фрагментов рибонуклеиновых кислот.

Аптамеры "узнают" свободный гемоглобин либо его гликированную форму и избирательно связываются с ним. Для обнаружения этих возникающих комплексов предложено использовать особые светоизлучающие белки — люциферазы. Их сигнал позволяет проводить анализ с высокой чувствительностью.

"Мы находимся в самом начале разработки: сделаны первые модельные эксперименты, которые показали принципиальную возможность применения предложенного анализа на основе аптамера как специфичного элемента и светоизлучающего белка как чувствительного репортера", — отметила руководитель красноярской группы, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Людмила Франк.

По словам ученых, исследование будет продолжено, в планах повысить чувствительность анализа, опробовать способ на исследовании клинических образцов и разработать формат, удобный для клинического применения.