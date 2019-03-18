Российские ученые нашли способ победить почечную недостаточность

Ученые Сеченовского университета разрабатывают новый механизм борьбы с почечной недостаточностью — носимую искусственную почку, которая поможет повысить мобильность пациентов. Сегодня уже создан прототип аппарата, сообщили в пресс-службе вуза.

"Хроническая почечная недостаточность является острой проблемой для мирового населения, что подтверждается ежегодным ростом количества пациентов с таким диагнозом. Для этих пациентов на сегодняшний день есть только две альтернативы: трансплантация почки или диализ… Мы предлагаем альтернативный механизм борьбы с почечной недостаточностью посредством носимой искусственной почки", — сказал директор института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас во время процедуры диализа (фильтрации крови) пациент находится в положении лежа или полусидя у аппарата в течение нескольких часов, пояснили в пресс-службе. Разработчики же предлагают вливать раствор для диализа через катетер в брюшную полость: за 5 лет работы над проектом ученые создали прототип аппарата, который позволит это делать, он весит 3,5 килограмма и помещается в рюкзаке, уточнили в пресс-службе.

Аппарат состоит из системы насосов и клапанов, обеспечивающих циркуляцию жидкости через систему фильтров для механической очистки, при этом управляется прибор через смартфон, отметили в пресс-службе.

Работу аппарата уже опробовали на животных. Испытания прибора показали, что создание достаточно безопасного и при этом компактного устройства для диализа возможно, и оно может повысить эффективность очистки крови в несколько раз, подчеркнули в пресс-службе.