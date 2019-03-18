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Газировка может стать причиной ранней смерти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Употребление чрезмерно больших количеств газировки и прочих сладких напитков заметно повышает шансы умереть в раннем возрасте от болезней сердца и сосудов, а также рака. К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в журнале Circulation.
"Наши наблюдения в очередной раз показывают, что всем жителям планеты стоит ограничить употребление всех сладких напитков и заменить их другими типами питья, предпочтительно обычной водой для того, чтобы максимально продлить себе жизнь и улучшить здоровье", — заявила Васанти Малик (Vasanti Malik) из Гарвардского университета (США).
По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.
На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.
Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.
Малик и ее коллеги подтвердили, что злоупотребление сладкими напитками действительно можно признать одной из главных причин раннего развития болезней сердца и сосудов и связанных с ними смертей, анализируя данные, собранные в рамках проектов HPFS и NHANES в промежутке между 1980 и 2014 годами.
В них участвовало свыше ста тысяч профессиональных медицинских работников, согласившихся на длительные наблюдения за состоянием их здоровья, диеты и другими аспектами их жизни. Каждые два года они рассказывали сотрудникам социальных служб о том, как менялись их вредные и полезные привычки и проходили обследования.
Используя эти массивы данных, Малик и ее коллеги проверили, как сильно употребление газировки и других сахаросодержащих напитков влияло на вероятность преждевременной смерти этих сотрудников медицинской сферы.
Как оказалось, подобная связь не только существовала, но и была достаточно очевидной. К примеру, люди, выпивавшие всего три-четыре стакана газировки в неделю, умирали на 6% чаще, чем медработники, не пробовавшие эти напитки. Их ежедневное употребление повышало риск преждевременной гибели на 14% для одной порции газировки в день, и на 21% — для двух и более.
Повышенный риск преждевременной смерти, по мнению гарвардских медиков, был в первую очередь связан с болезнями сердца и сосудов, а также рака. В частности, люди, употреблявшие от двух до шести стаканов подслащенной воды в день, на 30% чаще умирали от инфарктов, ишемической болезни сердца и инсультов, чем остальные участники HPFS и NHANES. Аналогичным образом, вероятность развития рака у них была выше на 16%.
Все это, как считают Малик и ее коллеги, говорит о том, что рекламу и оборот газировки, особенно среди детей и молодежи, следует сильно ограничить или запретить, а также ввести высокие налоги на производство этих напитков, "учитывающие расходы на борьбу с последствиями от их употребления".
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Наука , Болезни и лекарства , Новости , Гарвардский университет
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