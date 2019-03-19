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Apple Watch в 80% случаев верно диагностируют заболевания сердца 

Популярная механика + ещё 2 3 часа назад
Фото: Apple
Из более чем 400 тысяч добровольных участников программы около 0,5% получили уведомления на умных часах о ненормальном сердечном ритме. Пользователи проверяли сердечный ритм с помощью ЭКГ-патча (пластыря с датчиком). Оказалось, что алгоритмы приложения, анализировавшего данные пульсометра в Apple Watch в 84% случаев верно определяли фибрилляцию предсердий. Около половины участников, получивших такие уведомления, обратились за медицинской помощью.
Компания Apple выделила грант Медицинской школе Стэнфордского университета в 2017 году с целью установить, может ли мобильное приложение, получающее данные только от пульсометра в умных часах, определить фибрилляцию предсердий.
“Фибрилляция предсердий лишь первый шаг: данная работа открывает дверь дальнейшим разработкам в области носимых устройств, которые будут предсказывать болезнь прежде, чем она нанесет удар, ” — отметил декан Медицинской школы Стэнфорда доктор медицинских наук Ллойд Майнор.
Согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США, фибрилляция предсердий ежегодно приводит к 130 тысячам смертельных случаев, а также 750 тысячам госпитализаций. До 6 миллионов человек в США страдают от этого состояния, а еще около 700 тысяч могут не подозревать о проблемах с сердцем.
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Наука , Болезни и лекарства , Apple
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