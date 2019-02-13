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Как роботы оперируют пациентов 

Рамблер 8 часов назад
В столичной клинике имени Спасокукоцкого для проведения сложнейших операций используется робот Da Vinci, который в точности повторяет движения хирурга. Сейчас в больницах России работает не более 30 таких аппаратов. Da Vinci способен совершать движения ювелирной точности, при этом он избирательно удаляет ткани, которые требуется удалить, оставляя здоровые неповреждёнными. У пациентов после таких операций не остаётся заметных шрамов от разрезов, риск кровотечений сведён к минимуму. Поскольку операция малотравматична, пациенты уже в тот же день могут вставать, а на полное восстановление нужно всего несколько дней.
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