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Просмотр телевизора влияет на развитие рака 

Аргументы Недели 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Учёные считают, что долгие вечера, проведенные сидя перед телевизором, могут значительно увеличить риск заболевания раком кишечника у людей в возрасте до 50 лет.
Результаты исследователи получили, проанализировав второй этап Исследования здоровья медсестер, передает РИА Новости. Сбор данных ведется с 1989 года и представляет собой один из самых крупных источников информации о факторах риска для хронических болезней.
Ученые обратили внимание, что каждый час, проведенный сидя перед телевизором, увеличивает шанс заболеть колоректальным раком на 12%. Для любителей ежедневного досуга перед голубым экраном этот показатель достигал 70%.
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