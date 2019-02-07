Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как могут валенки навредить здоровью 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Валенки — такие привычные и теплые, ставшие уже практически «брендом» зимней моды нашей страны в мире. Но действительно ли они такие незаменимые? Как показали исследования ученых и практика опытных ортопедов-травматологов, ношение валенок таит в себе немало рисков и опасностей для организма.
Первым тревогу забил профессор Й. Дрисдэйл, известный английский медик, ученый-исследователь. Являясь главой Британского колледжа исследования остеопатии, он организовал исследования, результаты которых были опубликованы в 2010 году в периодическом издании Daily Telegraph (для широкой публики) и в ряде авторитетных медицинских источников. Его работа доказала, что мягкость голенища и основания, отсутствие твердой (и вообще какой-либо) подошвы и каблука у этой обуви — это высокий риск подвывиха голеностопа, а также — неправильного распределения нагрузки при ходьбе на нижние конечности и позвоночник.
В результате у тех, кто длительное время носит валенки в качестве основной обуви в холодное время года (а зима в некоторых широтах продолжается по полгода и более), появляются проблемы, в том числе — серьезные и требующие хирургического вмешательства для их решения — со стопами, лодыжками и спиной. Участвующий в исследовании в качестве консультанта хирург-педиатр, специализирующийся на детских ортопедических проблемах, М. О’Нейл описал проблемы, которые подстерегают в будущем тех детей и подростков, которые носят валенки до 14-летнего возраста, когда стопа и нога еще продолжают расти и формироваться. В столь раннем возрасте носить их нежелательно даже короткое время.
Отечественные исследователи и практики тоже пришли к аналогичным выводам. Так, ортопед-травматолог Куйдин А. С. (Читинская Государственная Медицинская Академия) категорически не рекомендует использовать эту «коварную» обувь для маленьких детей.
Стопа — это орган со сложным анатомическим строением, состоящий из 42 мышц, 26 костей и множества связок, их соединяющих. Ее активное формирование приходится на старший дошкольный возраст — 5-6 лет, то есть тогда, когда ребенок больше всего проводит времени на улице в любое время года. Он уже вырос и его терморегуляция достаточно развита, чтобы гулять по 2-3 часа зимой, а школьные годы, когда из-за нагрузок прогулки резко сокращаются, еще не наступили. Поэтому, многие родители, следуя «традициям», обувают дошколятам валенки и отправляют их «гулять с пользой».
Уплощение сводов стоп при ношении валенок из-за того, что стопа опирается на на своды не как ей положено — в трех точках (пяточной костью и основаниями первого и пятого пальца), а всей поверхностью, приводит к снижению ее амортизирующих свойств. Плоскостопие в этом случае развивается очень быстро, буквально за пару-тройку месяцев. Пытаясь удержать равновесие, малыши начинают ставить ножки носочками внутрь, смещая наружу пятки, то есть, «косолапить», как принято говорить.
Это приводит к изменениям в форме и положении коленных суставов — возникает так называемая «Х-образная» деформация нижних конечностей, крайне опасная для всего организма. Она негативно влияет, в частности, на состояние позвоночника, что ведет впоследствии к смещению, асимметрии внутренних органов. Поэтому детям, вплоть до подросткового возраста, стоит отказаться от ношения валенок, да и потом не стоит злоупотреблять этой обувью, так как и во взрослом возрасте нередко развивается плоскостопие со всеми вытекающими негативными последствиями для здоровья.
Умная: последние новости
Глутамат натрия: как он влияет на организм Какую группу крови наследует ребенок Как может навредить ношение уличной одежды дома
Комментарии4
Наука
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Названа причина смертности 70% мужчин в России
Новости
Россия победила краснуху
Наука ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
Простые способы быстро похудеть
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Россиян предупредили о распространении гриппа
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение