Как могут валенки навредить здоровью

Валенки — такие привычные и теплые, ставшие уже практически «брендом» зимней моды нашей страны в мире. Но действительно ли они такие незаменимые? Как показали исследования ученых и практика опытных ортопедов-травматологов, ношение валенок таит в себе немало рисков и опасностей для организма.

Первым тревогу забил профессор Й. Дрисдэйл, известный английский медик, ученый-исследователь. Являясь главой Британского колледжа исследования остеопатии, он организовал исследования, результаты которых были опубликованы в 2010 году в периодическом издании Daily Telegraph (для широкой публики) и в ряде авторитетных медицинских источников. Его работа доказала, что мягкость голенища и основания, отсутствие твердой (и вообще какой-либо) подошвы и каблука у этой обуви — это высокий риск подвывиха голеностопа, а также — неправильного распределения нагрузки при ходьбе на нижние конечности и позвоночник.

В результате у тех, кто длительное время носит валенки в качестве основной обуви в холодное время года (а зима в некоторых широтах продолжается по полгода и более), появляются проблемы, в том числе — серьезные и требующие хирургического вмешательства для их решения — со стопами, лодыжками и спиной. Участвующий в исследовании в качестве консультанта хирург-педиатр, специализирующийся на детских ортопедических проблемах, М. О’Нейл описал проблемы, которые подстерегают в будущем тех детей и подростков, которые носят валенки до 14-летнего возраста, когда стопа и нога еще продолжают расти и формироваться. В столь раннем возрасте носить их нежелательно даже короткое время.

Отечественные исследователи и практики тоже пришли к аналогичным выводам. Так, ортопед-травматолог Куйдин А. С. (Читинская Государственная Медицинская Академия) категорически не рекомендует использовать эту «коварную» обувь для маленьких детей.

Стопа — это орган со сложным анатомическим строением, состоящий из 42 мышц, 26 костей и множества связок, их соединяющих. Ее активное формирование приходится на старший дошкольный возраст — 5-6 лет, то есть тогда, когда ребенок больше всего проводит времени на улице в любое время года. Он уже вырос и его терморегуляция достаточно развита, чтобы гулять по 2-3 часа зимой, а школьные годы, когда из-за нагрузок прогулки резко сокращаются, еще не наступили. Поэтому, многие родители, следуя «традициям», обувают дошколятам валенки и отправляют их «гулять с пользой».

Уплощение сводов стоп при ношении валенок из-за того, что стопа опирается на на своды не как ей положено — в трех точках (пяточной костью и основаниями первого и пятого пальца), а всей поверхностью, приводит к снижению ее амортизирующих свойств. Плоскостопие в этом случае развивается очень быстро, буквально за пару-тройку месяцев. Пытаясь удержать равновесие, малыши начинают ставить ножки носочками внутрь, смещая наружу пятки, то есть, «косолапить», как принято говорить.

Это приводит к изменениям в форме и положении коленных суставов — возникает так называемая «Х-образная» деформация нижних конечностей, крайне опасная для всего организма. Она негативно влияет, в частности, на состояние позвоночника, что ведет впоследствии к смещению, асимметрии внутренних органов. Поэтому детям, вплоть до подросткового возраста, стоит отказаться от ношения валенок, да и потом не стоит злоупотреблять этой обувью, так как и во взрослом возрасте нередко развивается плоскостопие со всеми вытекающими негативными последствиями для здоровья.