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Ученые из Америки нашли ускорители рака 

Инвест-Форсайт 8 часов назад
Фото: Инвест-Форсайт
Американские ученые открыли бактерии, ускоряющие развитие рака легких. Для борьбы с ними будет разработан специальный препарат.
В последние годы медики смогли определить несколько видов бактерий, связанных с развитием рака у человека. Бактерия Heliobacter pylori ускоряют развития рака желудка, а бактерия Bacteroides fragilis провоцирует раковые образования в прямой кишке. Ученые установили, что когда человек заболевает раком легких, внутри его организма также появляется много бактерий. Исследователи начали более детально изучать, как эти организмы влияют на рак, и пришли к выводу, что из-за них опухоль развивается быстрее, сообщает РИА Новости.
Идея того, что микрофлора связана с развитием рака, появилась у ученых во время эксперимента на мышах. Доказать теорию удалось, разделив грызунов на две группы: одна жила в нормальных условиях, у второй была проведена полная очистка легких и кишечника от бактерий. У второй группы мышей резко снизилась скорость роста опухолей. Такого же эффекта можно достигнуть, применяя мощные антибиотики. Лечить человека надо точно так же. Чтобы заблокировать воздействие бактерий, ускоряющих рак, нужен препарат, способный точечно блокировать рост числа этих микробов.
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Наука , РИА Новости
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